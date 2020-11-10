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Фиаско Ястремской на турнире в Линце. ВИДЕО
Вторая ракетка Украины на минорной ноте завершила сезон
В первом раунде турнира WTA International в Линце Даяна Ястремская в статусе третьей сеяной сенсационно проиграла Гретье Миннен, которая не входит в топ-100. Матч завершился со счетом 4:6, 3:6 не в пользу теннисистки из Одессы.
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