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Фиаско Ястремской на турнире в Линце. ВИДЕО

Теннис
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Вторая ракетка Украины на минорной ноте завершила сезон

Фиаско Ястремской на турнире в Линце. ВИДЕО
Новина українською

В первом раунде турнира WTA International в Линце Даяна Ястремская в статусе третьей сеяной сенсационно проиграла Гретье Миннен, которая не входит в топ-100. Матч завершился со счетом 4:6, 3:6 не в пользу теннисистки из Одессы.

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В статье: Даяна Ястремская
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