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Самые невероятные удары и розыгрыши в истории Итогового турнира АТР. ВИДЕО
Посмотрим, подарит ли ближайший розыгрыш ATP Finals такие шедевры
Итоговый турнир АТР-2020 пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября. Титул в столице Великобритании разыграют Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Андрей Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев и Диего Шварцман.
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