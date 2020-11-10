Надаль: Люблю детей, но думал они будут, когда завершу карьеру

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль рассказал о планах завести детей с супругой Марией Франциской.

"Думаю, у нас будут дети. Я люблю детей, но есть проблема. Я думал, что мы станем родителями, когда я завершу карьеру. Я раньше считал, что в 30 лет уже закончу. Однако моя карьера до сих пор продолжается", — приводит слова 34-летнего Надаля Tennis World USA.

Свадьба Рафаэля и его давней подруги Марии Франциски Перелло состоялась в октябре 2019 года. Бракосочетание, прошедшее в закрытом для СМИ режиме, посетило около 350 гостей, в том числе король Испании Хуан Карлос и его супруга София. Весь персонал, работавший на свадьбе, заранее обязали подписать договор о неразглашении.