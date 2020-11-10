Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерер поделился впечатлениями от матчей в Китае
Роджер рад, что он принял участие в этих турнирах
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер рассказал об опыте игр в Китае.
"Китай? Мне всегда нравилось играть в этой стране. Там просто невероятные фанаты. Они очень креативны и обладают невероятной энергией. Это заставляет меня возвращаться туда вновь и вновь. В этом году я, к сожалению, я не смог приехать в Китай. На то есть две причины: COVID-19 и моё колено. Очевидно, что в следующем году я постараюсь вернуться в Китай", — приводит слова Федерера Tennis Head со ссылкой на Q&A.
В нынешнем сезоне Роджер сыграл всего на одном турнире — Открытом чемпионате Австралии. В феврале и мае он перенёс операции на колене. Швейцарец планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.
Популярное сейчас
- Шевченко - игрокам сборной: Если у кого-то какие-то проблемы – обращайтесь к Усику, телефон мы оставим
- Сине-желтые прибыли в Польшу – в составе 25 игроков
- Карпаты заявили о выплате долгов и переехали со стадиона Украина на Высокий Замок
- У кого суббота, а у кого работа: Леся Цуренко активно проводит выходной день. Фото
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО