Федерер поделился впечатлениями от матчей в Китае

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер рассказал об опыте игр в Китае.

"Китай? Мне всегда нравилось играть в этой стране. Там просто невероятные фанаты. Они очень креативны и обладают невероятной энергией. Это заставляет меня возвращаться туда вновь и вновь. В этом году я, к сожалению, я не смог приехать в Китай. На то есть две причины: COVID-19 и моё колено. Очевидно, что в следующем году я постараюсь вернуться в Китай", — приводит слова Федерера Tennis Head со ссылкой на Q&A.

В нынешнем сезоне Роджер сыграл всего на одном турнире — Открытом чемпионате Австралии. В феврале и мае он перенёс операции на колене. Швейцарец планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.