Стаховский одержал победу в первом раунде турнира в Братиславе

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский с победы стартовал на челленджере в Братиславе.

В первом раунде Стаховский обыграл Лукаша Лацко из Словакии (№192 ATP).

Братислава. Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) – Лукаш Лацко (Словакия) – 7:5, 7:6(6)

Отметим, что Сергей во второй раз в карьере обыграл Лацко, обе победы состоялись в Братиславе.

В следующем раунде Стаховский сыграет против Романа Сафиуллина из России (№180 ATP).