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Появились подробности проведения Итогового турнира

Теннис
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Игрок получит дисквалификацию, если покинет пузырь

Появились подробности проведения Итогового турнира
Новина українською

Издание Marca раскрыло подробности функционирования изоляционного "пузыря", который будет организован на Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания).

"Пузырь" будет в неназванном отеле, который расположен вблизи к арене "О2", на которой традиционно пройдёт турнир. В случае, если один из игроков покинет его, он будет автоматически дисквалифицирован.

Игроки прибудут в Лондон до вечера 11 ноября, ведь до полудня следующего дня они уже должны пройти тест на коронавирус. Для каждого из теннисистов этот тест станет единственным вплоть до завершения соревнований. Повторное тестирование будет проводиться только в случае появления симптомов.

Команда игроков будет состоять максимум из трёх человек.

Во время игр на кортах не будет линейных судей — будет применяться система Hawk-Eye Live.

ATP Finals, действующим чемпионом которого является грек Стефанос Циципас, пройдёт с 15 по 22 ноября.

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В статье: ATP
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