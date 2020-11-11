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Костюк проиграла на старте турнира в Линце
Украинка неудачно завершила этот сложный сезон
Марта Костюк в первом раунде турнира WTA International в Линце в двух сетах проиграла экс-второй ракетке мира Вере Звонаревой (4:6, 2:6).
Костюк в своем единственном матче на Upper Austria Ladies Linz проиграла 5 геймов на своей подаче, а на приеме ответила россиянке только двумя брейками.
Звонарева во втором раунде может сыграть с Ангелиной Калининой, если украинка в сегодняшнем матче сенсационно пройдет Элизу Мертенс.
Костюк должна была выступить в Линце в парном разряде вместе с Даяной Ястремской, но украинки после вылета из одиночки решили не оставаться в Австрии.
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