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Костюк проиграла на старте турнира в Линце

Теннис
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Украинка неудачно завершила этот сложный сезон

Костюк проиграла на старте турнира в Линце
Новина українською

Марта Костюк в первом раунде турнира WTA International в Линце в двух сетах проиграла экс-второй ракетке мира Вере Звонаревой (4:6, 2:6).

Костюк в своем единственном матче на Upper Austria Ladies Linz проиграла 5 геймов на своей подаче, а на приеме ответила россиянке только двумя брейками.

Звонарева во втором раунде может сыграть с Ангелиной Калининой, если украинка в сегодняшнем матче сенсационно пройдет Элизу Мертенс.

Костюк должна была выступить в Линце в парном разряде вместе с Даяной Ястремской, но украинки после вылета из одиночки решили не оставаться в Австрии.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Стаховский одержал победу в первом раунде турнира в Братиславе.

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В статье: Марта Костюк Вера Звонарева
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