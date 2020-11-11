Ястремская: Концовка сезона стала разочарованием

Даяна Ястремская после поражения на старте турнира в Линце объявила о завершении сезона. Вторая ракетка Украины ушла на каникулы с четырьмя поражениями подряд.

"Конец сезона стал разочарованием для меня. Это был непростой год. Сейчас время для отдыха, а затем скорее вернусь к работе, чтобы побеждать в 2021 году! Спасибо всем, кто поддерживал меня несмотря ни на что", - написала теннисистка.

Ястремская в 2020 году не выиграла ни одного титула, а ее лучшим результатом стал выход в финал турнира WTA Premier в Аделаиде.