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Тренер МБК Николаев подхватил коронавирус

Теннис
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Это далеко не первый случай в Суперлиге

Тренер МБК Николаев подхватил коронавирус
Новина українською

Главный тренер МБК Николаев Владимир Берестнев сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Специалист ушел на самоизоляцию, его болезнь протекает без осложнений.

Без главного тренера Николаев проведет как минимум один матч в чемпионате Украины. 12 ноября Корабелы на выезде сыграют с Черкасскими Мавпами.

МБК Николаев на старте сезона в Суперлиге одержал только одну победу при семи поражениях.

Ранее с COVID-19 столкнулись еще три главных тренера клубов Суперлиги – Максим Михельсон (Черкасские Мавпы), Вальдемар Хомичюс (Будивельник) и Валерий Плеханов (Запорожье).

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига коронавирус
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