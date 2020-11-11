Завацкая: Год выдался не таким успешным, как я хотела

Катарина Завацкая ушла в отпуск после неудачи в Линце – в финале квалификации украинка при счете 0:6, 0:4 отказалась продолжать матч против Ангелины Калининой.

"Этот непонятный и трудный год подошел к концу, и я рада этому. В этом году было очень много тяжелых моментов, было также тяжело справиться со всем и принимать самые лучшие решения. Но если бы не эти моменты, возможно, я бы не познакомилась с замечательными людьми, которые очень сильно мне помогли в этом году несмотря на то, что для меня этот год в теннисном плане выдался не таким успешным, как я бы этого хотела, к сожалению. Но всему есть причина, и самое главное я знаю эту причину.

Сейчас самое время отпустить все плохие и негативные мысли от себя и перезагрузиться. Для меня ключевым моментом будет поправить свое здоровье, которое очень подвело меня в этом году. И, конечно же, много работать физически, чтобы вновь обрести свою лучшую форму. И наконец начать 2021 год с чистого белого листа!", - написала теннисистка в Instagram.

Катарина Завацкая в 2020 году выступила в основной сетке на Ролан Гаррос и US Open, но дважды проиграла в первом раунде.