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Завацкая: Год выдался не таким успешным, как я хотела
Украинка подвела итоги сезона
Катарина Завацкая ушла в отпуск после неудачи в Линце – в финале квалификации украинка при счете 0:6, 0:4 отказалась продолжать матч против Ангелины Калининой.
"Этот непонятный и трудный год подошел к концу, и я рада этому. В этом году было очень много тяжелых моментов, было также тяжело справиться со всем и принимать самые лучшие решения. Но если бы не эти моменты, возможно, я бы не познакомилась с замечательными людьми, которые очень сильно мне помогли в этом году несмотря на то, что для меня этот год в теннисном плане выдался не таким успешным, как я бы этого хотела, к сожалению. Но всему есть причина, и самое главное я знаю эту причину.
Сейчас самое время отпустить все плохие и негативные мысли от себя и перезагрузиться. Для меня ключевым моментом будет поправить свое здоровье, которое очень подвело меня в этом году. И, конечно же, много работать физически, чтобы вновь обрести свою лучшую форму. И наконец начать 2021 год с чистого белого листа!", - написала теннисистка в Instagram.
Ну что ж, этот непонятный и трудный год подошёл к концу и я рада этому. В этом году было очень много тяжелых моментов и было, также, тяжело справиться со всем и принимать самые лучшие решения . Но если бы не эти моменты , возможно, я бы не познакомилась с замечательными людьми которые очень сильно помогли мне в этом году , не смотря на то, что для меня этот год(в теннисном плане)выдался не таким успешным как я бы этого хотела. Но всему есть причина и, самое главное, я знаю эту причину. Сейчас самое время отпустить все плохие и негативные мысли от себя и перезагрузится. Для меня ключевым моментом будет поправить своё здоровье , которое очень подвело. И конечно же много работать физически, чтобы вновь обрести свою лучшую форму. И наконец , начать 2021 чистого белого листа ! Well, this unclear and difficult year has come to an end and I am glad about it. This year, there were a lot of difficult moments and it was also difficult to deal with everything and make the best decisions. But if not all of these moments, maybe I would not have met wonderful people who helped me a lot this year, despite the fact that for me this year in tennis was not as successful as I would have liked, unfortunately. But there is a reason for everything, and the most important I know this reason. Now it’s the time to let go of all bad and negative thoughts and reboot. For me, the key moment will be to improve my health conditions , which has let me down this year a lot! And of course, physically work hard to be at my best shape again! Finally, to start the 2021 year from a white blank slate! ????????????????????
Катарина Завацкая в 2020 году выступила в основной сетке на Ролан Гаррос и US Open, но дважды проиграла в первом раунде.
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