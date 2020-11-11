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Роджер Федерер: лучшие удары на Итоговом турнире АТР. ВИДЕО
В этом году швейцарца в Лондоне мы не увидим
Роджер Федерер – единственный шестикратный победитель ATP Finals. В последний раз на кортах Итогового турнира 20-кратный чемпион Шлемов побеждал в 2011 году.
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