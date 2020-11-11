  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Корне: WTA-тур находится в режиме выживания
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Корне: WTA-тур находится в режиме выживания

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка недовольна сложившейся ситуацией

Корне: WTA-тур находится в режиме выживания
Новина українською

Французская теннисистка Ализе Корне рассказала о проблемах, с которыми столкнулся женский тур из-за пандемии коронавируса и паузы в сезоне.

"Да, ситуация действительно очень печальна — WTA слишком сильно зависит от Азии. Если я правильно понимаю, то один лишь Итоговый турнир WTA даёт половину от этой прибыли. Получается, сейчас женский тур находится в режиме выживания.

Читайте такжеЗавацкая проиграла на старте турнира в Линце

Небольшие женские турниры приносят не так много прибыли. Учитывая то, что сейчас все в тяжёлом положении, будет очень сложно обеспечить выживание этих соревнований. Мне даже как-то неудобно сравнивать мужской и женский календари, а в такой ситуации говорить о гендерном равенстве даже как-то смешно", — цитирует Корне L'Equipe.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ализе Корне
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...