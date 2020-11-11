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Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал турнира в Братиславе

Теннис
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Это достижение стало самым значимым за этот год для украинца

Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал турнира в Братиславе
Новина українською

На турнире в Братиславе Сергей Стаховский в матче 1/8 финала встречался с Романом Сафиуллиным из России. Украинец смог вырвать победу в этом непростом поединке.

Братислава. АТР

Сергей Стаховский - Роман Сафиуллин 4:6, 6:4, 6:4

В четвертьфинале одиночного турнира его соперником будет Макс Мартерер из Германии.

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Стоит отметить, что Сергей впервые за этот год вышел в 1/4.

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В статье: Сергей Стаховский
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