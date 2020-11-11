  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер: Первый матч я проиграл со счетом 0:6, 0:6
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер: Первый матч я проиграл со счетом 0:6, 0:6

Теннис
(2 голосов)

Тогда в Роджере засомневались

Федерер: Первый матч я проиграл со счетом 0:6, 0:6
Новина українською

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вспомнил, как дебютировал в большом теннисе.

"Учитывая, что я вырос в Швейцарии, в моём мире на первом месте всегда стояло образование. Спорт же просто считался чем-то типа образа жизни. Впрочем, я помню, как играл на заднем дворе своего друга в пинг-понг или теннис и в шутку объявлял: „И чемпионом Уимблдона становится Роджер Федерер!“ Получается, я мечтал о больших победах с самого детства. Даже играя со стенкой, я понимал, что теннис — это далеко не про удары по мячу. Это нечто большее.

Ещё я играл в футбол. Мне нравилось, я никогда не жалел об этом, но в определённый момент пришлось сделать выбор — теннис или футбол. К счастью, я выбрал теннис.

Свой первый матч по детям я проиграл со счётом 0:6, 0:6. Ходили слухи, что в местной федерации даже засомневались во мне, мол, я оказался не так хорош, как они думали изначально. Тем не менее я продолжил тренировки и уже в 12 лет впервые стал чемпионом Швейцарии среди юниоров", — рассказал Федерер в интервью проекту Беара Гриллса Becoming.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...