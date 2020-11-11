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Калинина покинула турнир в Линце после первого круга
Ангелина не смогла обыграть Мертенс
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№163 WTA) уступила в матче первого круга основы на турнире международной серии WTA в Линце.
23-летняя украинка, которая успешно преодолела квалификацию, уступила второй сеяной бельгийке Элизе Мертенс (№21 WTA).
Линц. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:2, 1:6, 2:6
Во втором круге Мертенс сыграет против россиянки Веры Звонаревой, которая обыграла украинку Марту Костюк.
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