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Калинина покинула турнир в Линце после первого круга

Теннис
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Ангелина не смогла обыграть Мертенс

Калинина покинула турнир в Линце после первого круга
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№163 WTA) уступила в матче первого круга основы на турнире международной серии WTA в Линце.

23-летняя украинка, которая успешно преодолела квалификацию, уступила второй сеяной бельгийке Элизе Мертенс (№21 WTA).

Линц. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:2, 1:6, 2:6

Во втором круге Мертенс сыграет против россиянки Веры Звонаревой, которая обыграла украинку Марту Костюк.

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В статье: Ангелина Калинина
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