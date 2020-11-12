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Как Калинина сражалась с Мертенс в Линце. ВИДЕО
Поражение, за которое не стыдно
Ангелина Калинина в первом раунде турнира WTA International в Линце драматично проиграла 2-й сеяной Элизе Мертенс (6:2, 1:6, 2:6). На старте решающего сета украинка могла повести 2:0 с брейком, но упустила свой шанс.
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