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Как Калинина сражалась с Мертенс в Линце. ВИДЕО

Теннис
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Поражение, за которое не стыдно

Как Калинина сражалась с Мертенс в Линце. ВИДЕО
Новина українською

Ангелина Калинина в первом раунде турнира WTA International в Линце драматично проиграла 2-й сеяной Элизе Мертенс (6:2, 1:6, 2:6). На старте решающего сета украинка могла повести 2:0 с брейком, но упустила свой шанс.

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В статье: Элис Мертенс Ангелина Калинина
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