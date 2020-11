Два титана и два новичка. Кто сыграет на Итоговом турнире АТР?

Многострадальный коронавирусный сезон в АТР-туре приближается к логическому завершению – с 15 по 22 ноября восьмерка самых успешных теннисистов года определит последнего победителя Итогового турнира перед его отъездом из Лондона в Турин.

Из-за пандемии в 2020 году как таковой не было Чемпионской гонки АТР. Ассоциация теннисистов-профессионалов определила участников АТР Finals по актуальному рейтингу от 9 ноября с одним важным уточнением – шестикратный чемпион Роджер Федерер, будучи пятой ракеткой мира, не выступит в Лондоне по состоянию здоровья. Его билетом на Итоговом турнире воспользуется Диего Шварцман.

Итак, кто же в 2020 году поспорит за титул на Итоговом турнире АТР?

Новак Джокович (Сербия, №1 рейтинга АТР)

Баланс побед/поражений в сезоне – 39-3

Титулы: Australian Open, Рим, Цинциннати, Дубай.

Призовые: $5,976,158

История выступлений на Итоговом турнире/лучший результат: 12 участий; 5-кратный чемпион (2008, 2012, 2013, 2014, 2015), двукратный финалист (2016, 2018).

Джокович на недосягаемом для остальных уровне провел первую часть сезона – до ухода тенниса на карантин серб на четырех победных турнирах выиграл 18 матчей подряд, включая 7 викторий над игроками из топ-10. Когда сезон возобновился, Новак продолжил штамповать победы, пока в матче четвертого раунда US Open против Пабло Карреньо-Бусты не схлопотал шокирующую дисквалификацию за попадание мячом в горло линейному судье.

Это секундное помутнение стоило Джоковичу титула на US Open и отразилось на его дальнейших выступлениях. Серб больше не выглядел неуязвимой машиной – в финале Ролан Гаррос его непринужденно разбил Рафаэль Надаль (0:6, 2:6, 5:7), а в Вене лидер рейтинга АТР сенсационно взял только 3 гейма в матче с 42-й ракеткой мира Лоренцо Сонего.

Новак Джокович не выигрывал Итоговый турнир с 2015 года. Время идет – и у серба осталось не так много попыток, чтобы настичь или даже обойти Роджера Федерера по количеству титулов на АТР Finals. Пока 5-6 не в его пользу.

Рафаэль Надаль (Испания, №2 рейтинга АТР)

Баланс побед/поражений в сезоне – 25-5

Титулы: Ролан Гаррос, Акапулько.

Призовые: $3,397,127

История выступлений на Итоговом турнире/лучший результат: 9 участий; двукратный финалист (2010, 2013).

В нелегкие времена пандемии Рафаэль Надаль минимизировал свои путешествия по миру и провел в 2020 году только шесть турниров. Испанец ожидаемо отказался от поездки за океан на US Open и сделал ставку на любимый грунт. Даже если вы не следили за Ролан Гаррос, то догадываетесь, что произошло в Париже – грунтовый король катком проехался по всем, кто стоял на его пути к 13-му титулу, включая и Новака Джоковича, который на фоне Надаля 70% финала выглядел как игрок минимум из второй сотни рейтинга.

Тот факт, что Надаль ездил в Париж на финальный Мастерс сезона (поражение от Александра Зверева в полуфинале), говорит о том, что Рафа решительно настроен с 10-й попытки таки заполнить один из редких пробелов своей карьеры и впервые выиграть Итоговый турнир.

Григор Димитров, Стефанос Циципас и Александр Зверев побеждали на ATP Finals, а 20-кратный победитель турниров Большого шлема – нет. Согласитесь, это звучит максимально странно.

Доминик Тим (Австрия, №3 рейтинга АТР)

Баланс побед/поражений в сезоне – 22-7

Титулы: US Open

Призовые: $5,163,876

История выступлений на Итоговом турнире/лучший результат: три участия; финалист 2019 года.

Доминик Тим в 2020 году вышел на принципиально новый уровень в результатах на турнирах Большого шлема. И пандемия здесь на причем, ведь еще до коронавируса австриец громко пошумел на Australian Open, дав бой Новаку Джоковичу в финале. Когда Джокович в сентябре со скандалом покинул Открытый чемпионат США, Тим оправдал статус нового фаворита и вырвал свой первый мэйджор в невероятно драматичной битве с Александром Зверевым.

На Ролан Гаррос Тим играл на фоне физической и моральной усталости, но все равно дошел до четвертьфинала и закончил год с показателем 17-2 на Шлемах. Это абсолютно лучший результат сезона в АТР-туре.

Тим не ездил в Париж, а на домашнем турнире в Вене провел всего три матча. В общем, в Лондон прошлогодний финалист прибудет на относительно свежих ногах.

Даниил Медведев (Россия, №4 рейтинга АТР)

Баланс побед/поражений в сезоне – 23-10

Титулы: Париж

Призовые: $2,043,670

История выступлений на Итоговом турнире/лучший результат: одно участие; групповой этап в 2019 году

Даниил Медведев в 2020 году выглядит не так убедительно, как в прошлом сезоне, когда россиянин взял четыре титула и на каждом четвертом турнире (включая US Open) доходил как минимум до финала. Что касается этого сезона, то у россиянина накопилось сразу шесть поражений от теннисистов не из топ-35 рейтинга АТР – непозволительная роскошь для игрока, который стремится оказаться на одной ступени с Джоковичем и Надалем.

Для Медведева все было бы совсем нерадостно, если бы не прорыв на прошлой неделе в Париже. В столице Франции Даниил взял реванш у Кевина Андерсона за поражение в Вене, а затем последовательно обыграл Диего Шварцмана, Милоша Раонича и Александра Зверева.

Год назад Даниил Медведев на Итоговом турнире не выиграл ни одного матча и запомнился упущенной победой над Рафаэлем Надалем с матч-бола и счета 5:1 в третьем сете. Посмотрим, что он приготовил для нас на этот раз.

Стефанос Циципас (Греция, №6 рейтинга АТР)

Баланс побед/поражений в сезоне – 28-12

Титулы: Марсель

Призовые: $1,787,232

История выступлений на Итоговом турнире/лучший результат: одно участие; чемпион 2019 года.

Действующий победитель ATP Finals вряд ли может назвать уходящий сезон успешным – на двух из трех Шлемах Стефанос Циципас не дошел даже до четвертого раунда, на Мастерсах дважды вылетал во втором круге, а на остальных турнирах АТР проиграл два из трех финалов.

Видно, что Циципас еще не до конца отошел после обидного поражения в 5 сетах от Новака Джоковича в полуфинале Ролан Гаррос. В Вене грек уже во втором круге споткнулся о Григора Димитрова, а в Париже сразу же проиграл Уго Умберу.

У Циципаса отрицательный баланс побед/поражений против Джоковича, Надаля, Зверева, Тима и Медведева. Да и последние результаты Стефаноса вынуждают сильно сомневаться в его способности выйти из группы, не говоря уже о защите титула.

Александр Зверев (Германия, №7 рейтинга АТР)

Баланс побед/поражений в сезоне – 27-9

Титулы: Кельн (дважды)

Призовые: $2,949,077

История выступлений на Итоговом турнире/лучший результат: три участия; чемпион 2018 года.

На фоне громкого скандала с обвинениями в домашнем насилии Александр Зверев неожиданно собрался и провел очень сильный отрезок, заставив говорить о себе, как о теневом фаворите на победу на Итоговом турнире.

После упущенного титула на US Open (а в финале против Тима Зверев и вел 2:0 по сетам и подавал на победу в пятой партии) немец на харде выдал 12 побед подряд, а его жертвами по ходу этой серии стали Рафаэль Надаль, Диего Шварцман, Стэн Вавринка и Янник Синнер. И только в финале Мастерса в Париже Александра в трех сетах остановил Медведев.

Два года назад Зверев на Итоговом турнире на пути к титулу последовательно в двух сетах обыграл Роджера Федерера и Новака Джоковича, а в прошлом году на групповом этапе разобрался и с Рафаэлем Надалем. Определенно, этот парень в Лондоне чувствует себя, как дома.

Андрей Рублев (Россия, №8 рейтинга АТР)

Баланс побед/поражений в сезоне – 40-8

Титулы: Вена, Санкт-Петербург, Гамбург, Аделаида, Доха

Призовые: $1,863,487

История выступлений на Итоговом турнире/лучший результат: дебютант

Когда Роджер Федерер в конце прошлого года предположил, что Андрей Рублев совершит прорыв в новом сезоне, даже великий швейцарец вряд ли представлял, насколько резко взлетит теннисист из Москвы.

Рублев в эпоху коронавируса взял пять титулов, дважды сыграл в четвертьфинале на Шлемах, стал лидером сезона по победам, дебютировал в топ-10 мирового рейтинга и впервые квалифицировался на Итоговый турнир.

World No. 8 @AndreyRublev97 becomes 1st player on @ATPTour to earn 40 wins in 2020, defeating Radu Albot 6-1, 6-2 in @RolexPMasters 2R.



Most Wins in 2020

1 Andrey Rublev 40

2 @DjokerNole 39

3 @StefTsitsipas 28

4T @DieSchwartzman 24

4T @AlexZverev 24#RolexParisMasters