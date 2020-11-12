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Цуренко показала комплекс упражнений для тренировок в зале. ВИДЕО
Тренируйтесь, как титулованная теннисистка
Леся Цуренко на своей странице в Instagram опубликовала серию роликов с кардио и силовыми тренировками.
Леся Цуренко в актуальном рейтинге WTA занимает 146-е место. В последний раз киевлянка выходила на корт 22 сентября, когда проиграла в первом раунде квалификации Ролан Гаррос.
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