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Состоялась жеребьевка Итогового турнира
Джокович и Надаль узнали своих соперников
Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP. По ее итогам 8 участников были разбиты на две группы.
Новак Джокович возглавил группу Токио-1970. Он сыграет с Даниилом Медведевым из России, Александром Зверевым из Германии и Диего Шварцманом из Аргентины.
Соперниками второй ракетки мира Рафаэля Надаля на групповом этапе будут Доминик Тим, Стефанос Циципас и Андрей Рублев.
Напомним, что, турнир пройдет с 15 до 22 ноября в Лондоне.
Группа Токио-1970
Новак Джокович (Сербия)
Даниил Медведев (Россия)
Александр Зверев (Германия)
Диего Шварцман (Аргентина)
Группа Лондон-2020
Рафаэль Надаль (Испания)
Доминик Тим (Австрия)
Стефанос Циципас (Греция)
Андрей Рублев (Россия)
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