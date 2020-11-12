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Состоялась жеребьевка Итогового турнира

Теннис
(2 голосов)

Джокович и Надаль узнали своих соперников

Состоялась жеребьевка Итогового турнира
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Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP. По ее итогам 8 участников были разбиты на две группы.

Новак Джокович возглавил группу Токио-1970. Он сыграет с Даниилом Медведевым из России, Александром Зверевым из Германии и Диего Шварцманом из Аргентины.

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Соперниками второй ракетки мира Рафаэля Надаля на групповом этапе будут Доминик Тим, Стефанос Циципас и Андрей Рублев.

Напомним, что, турнир пройдет с 15 до 22 ноября в Лондоне.

Группа Токио-1970

Новак Джокович (Сербия)
Даниил Медведев (Россия)
Александр Зверев (Германия)
Диего Шварцман (Аргентина)

Группа Лондон-2020

Рафаэль Надаль (Испания)
Доминик Тим (Австрия)
Стефанос Циципас (Греция)
Андрей Рублев (Россия)

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В статье: ATP
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