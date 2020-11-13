6 лучших побед украинских теннисисток в сезон коронавируса

Два титула WTA International, один финал WTA Premier, один четвертьфинал Шлема и один дебют в топ-100 – с таким скромным уловом украинки завершили этот беспрецедентный сезон. Самое время вспомнить самые яркие успехи топ-теннисисток страны в сезон пандемии, пустых трибун и отмененных турниров.

Элина Свитолина – Мари Боузкова

Где и когда: финал турнира WTA International в Монтеррее (Мексика); 9 марта 2020 года

Счет – 7:5, 4:6, 6:4

Шикарный 3-часовой матч, в котором никто не заслуживал поражения, но жестокие правила спорта таковы, что только одна теннисистка должна была поднять титул над головой – и это право отвоевала Элина Свитолина!

Украинка в решающем сете при счете 5:3 не подала на титул, но уже в следующем гейме на приеме заработала двойной матч-бол и добила Боузкову остроумным укороченным.

Первый с осени 2018 года титул имел для Свитолиной особенное психологическое значение, ведь до приезда в Мексику Элина проиграла три матча подряд и пребывала в не лучшем расположении духа. Как жаль, что карантин не позволил украинке полноценно перезагрузиться и выстрелить на кортах Майами и Индиан-Уэллса.

Элина Свитолина – Елена Рыбакина

Где и когда: финал турнира WTA International в Страсбурге; 26 сентября 2020 года.

Счет – 6:4, 1:6, 6:2

Свитолина в 2020 году редко была на первых ролях, что не помешало ей стать одной из четырех теннисисток с как минимум двумя титулами WTA. В Страсбурге перед Ролан Гаррос Элина нашла ответ агрессивному теннису Елены Рыбакиной, взяла 15-й титул в карьере и улучшила свою статистику до 5-0 в финалах турниров WTA, которые затягивались на максимальные три сета.

Решающий сет показал, за счет чего Свитолина уже несколько лет стабильно стоит в топ-10 мирового рейтинга. Элина вытащила первый гейм с тройного брейк-поинта, а затем при счете 3:2 сломила соперницу двумя поздними брейками.

Тот случай, когда избитая фраза «на классе» оптимально описывает, что в тот холодный день происходило в Страсбурге.

Элина Свитолина – Каролин Гарсия

Где и когда: четвертый раунд Ролан Гаррос, 4 октября 2020 года

Счет – 6:1, 6:3

До встречи на Ролан Гаррос Элина Свитолина в 2017-2018 годах проиграла три подряд матча против Каролин Гарсии, но в Париже украинка в условиях сильного ветра по всем статьям деклассировала экс-четвертую ракетку мира.

Свитолина не стала изобретать велосипед, а просто затянула Гарсию в свои любимые затяжные перестрелки с задней линии. Француженка постоянно ошибалась и катастрофически действовала на своей подаче – Свитолина впервые не взяла гейм на приеме при счете 6:1, 4:1, когда судьба матча уже всецело была в руках теннисистки из Одессы.

После столь убедительной победы Элина Свитолина повторила личный рекорд на Ролан Гаррос и стала одной из главных претенденток на грунтовый Шлем. Увы, уже в четвертьфинале первую ракетку Украины сенсационно разбила Надя Подороска…

Даяна Ястремская – София Кенин

Где и когда: 2-й раунд турнира WTA Premier 5 в Дохе; 25 февраля 2020 года

Счет – 6:3, 7:6

Свою самую статусную победу в сезоне Даяна Ястремская оформила в Катаре, обыграв во втором раунде пятую ракетку мира и действующую чемпионку Australian Open Софию Кенин.

Тот матч запомнился аномальным количеством эйсов от Ястремской (13 при 75 мячах на своей подаче) и драмой во втором сете, когда Даяна при счете 0:3 выдала серию из пяти выигранных геймов подряд, затем не подала на выход в третий круг, но на тайбрейке все же добыла свою вторую и пока последнюю победу над теннисисткой из топ-10.

Задержаться в Дохе после победы над Кенин Ястремская не смогла – уже в следующем матче Даяну в двух сетах (2:6, 4:6) остановила Гарбинье Мугуруса.

Даяна Ястремская – Аманда Анисимова

Где и когда: 2-й раунд турнира WTA Premier 5 в Риме; 16 сентября 2020 года.

Счет – 4:6, 7:6, 6:4

Этот матч наверняка занимает особенное место в сердце Даяны Ястремской – в Риме украинка, будучи в нескольких мячах от поражения, в невероятно волевом стиле обыграла на тот момент действующую полуфиналистку Ролан Гаррос Аманду Анисимову.

После поражения в первом сете Ястремская во второй партии трижды отдавала свою подачу, но каждый раз делала обратный брейк, причем в 10-м гейме Анисимова не подала на матч. На тайбрейке Даяна при счете 2:3 взяла 5 мячей подряд и сравняла счет по сетам. В решающей партии Ястремская сразу же сделала ранний брейк, затем в 4-м гейме отыграла брейк-поинт и расчистила путь к яркому камбэку.

Удивительно, но эта красивая победа над Анисимовой так и осталась для Ястремской последней в 2020 году. Сезон Даяна закрыла серией из четырех поражений…

Марта Костюк – Анастасия Севастова

Где и когда: 2-й раунд US Open, 3 сентября 2020 года

Счет – 6:3, 7:6

Марта Костюк не без помощи коронавируса в сентябре впервые выступила в основной сетке Открытого чемпионата США – и это было весьма впечатляюще. В первом раунде 18-летняя украинка разбила экс-теннисистку из топ-10 Дарью Касаткину (6:1, 6:2), а во втором круге по делу в двух сетах переиграла опытную Анастасию Севастову, которая в Нью-Йорке в 2016-2018 годах трижды доходила до четвертьфинала и однажды сыграла в полуфинале.

По качеству тенниса матч против Севастовой стал для Костюк одним из лучших в карьере. Эти цифры не могут не впечатлять – 31 виннерс (против 5 у соперницы), 84% выигранных мячей с первой подачи, 71% со второй и 2 из 2 отыгранных брейк-поинтов.

На тайбрейке Марта Костюк при счете 2:5 выдала серию шедевральных розыгрышей и вышла навстречу будущей чемпионке US Open Наоми Осаке, которая смогла выбить украинку только в трех сетах (6:3, 6:7, 6:2).