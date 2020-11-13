У Стаховского обнаружили коронавирус

Сергей Стаховский в четвертьфинале челленджера в Братиславе должен был сыграть с Максимилианом Мартерером, однако не вышел на корт.

Теперь же стало известно, что украинец в столице Словакии сдал положительный тест на коронавирус. Стаховский тут же сделал повторный тест, результаты которого будут известны вечером.

Сергей Стаховский пополнил внушительный список теннисистов, которые во времена пандемии столкнулись с COVID-19. Ранее коронавирусом переболели Новак Джокович, Григор Димитров, Борна Чорич, Сэм Куэрри, Давид Гоффен, Виктор Троицки и другие.