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У Стаховского обнаружили коронавирус

Теннис
(1 голосов)

Лучший теннисист Украины стал жертвой COVID-19

У Стаховского обнаружили коронавирус
Новина українською

Сергей Стаховский в четвертьфинале челленджера в Братиславе должен был сыграть с Максимилианом Мартерером, однако не вышел на корт.

Теперь же стало известно, что украинец в столице Словакии сдал положительный тест на коронавирус. Стаховский тут же сделал повторный тест, результаты которого будут известны вечером.

Сергей Стаховский пополнил внушительный список теннисистов, которые во времена пандемии столкнулись с COVID-19. Ранее коронавирусом переболели Новак Джокович, Григор Димитров, Борна Чорич, Сэм Куэрри, Давид Гоффен, Виктор Троицки и другие.

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В статье: Сергей Стаховский коронавирус
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Источник:
Sport.ua

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