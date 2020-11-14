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Доминик Тим: Порой именно на харде я чувствую себя даже более комфортно

Теннис
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Комментарий австрийского теннисиста

Доминик Тим: Порой именно на харде я чувствую себя даже более комфортно
UA-Футбол
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Австрийский теннисист, третья ракетка мира Доминик Тим рассказал о своих ощущениях перед Итоговым турниром 2020.

"Порой именно на харде я чувствую себя даже более комфортно. Думаю, что результаты с конца 2019 и до сегодняшнего дня были лучше как раз на харде. Это покрытие подходит моей игре даже больше, чем грунт. Когда стало известно, что мы точно сыграем на US Open, я был очень счастлив вернуться на хардовые корты. Точно так же и после Ролан Гаррос. На двух этих покрытиях я чувствую себя практически одинаково.

Что касается выступления на Итоговом турнире, то нужно быть на 100% готовым с самого первого очка. На большинстве турниров у тебя есть немного времени, чтобы прийти в форму, чтобы привыкнуть к условиям и ко всему. Здесь же проходят матчи только между игроками из топ-10. Вся восьмерка участников этого сезона находится в хорошей форме, все здоровы, потому что сезон не был таким уж долгим.

Думаю, что все будет зависеть именно от каждого дня. Тот, кто будет лучше в день матча, сможет выиграть, а тот, у кого будет наибольшее количество хороших дней, выигрывает турнир. Что я буду стараться делать, так это быть сконцентрированным на 100% и быть полностью готовым к первому матчу против Стефаноса Циципаса в воскресенье" - сказал он.

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В статье: Доминик Тим Итоговый турнир АТР
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