Молодость победила опыт: Синнер одолел Поспешила в финальном матче турнира в Софии

19-летний итальянский теннисист Янник Cиннер (АТР №44) победил в финале турнира в Софии (Болгария). В матче за титул он одолел канадского спортсмена Вашека Поспишила (АТР №74).

Счет встречи 2-1 (6-4; 3-6; 7-6) в пользу победителя матча, в активе которого 4 подачи на вылет, 2 использованных брейки, 5 выигранных подряд очков и 5 двойных ошибок. У его соперника 14 эйсов, 2 использованных брейки, 8 выигранных подряд очков и 3 двойные ошибки.

Молодой итальянец завоевал свой первый АТР титул, стал самым молодым чемпионом за последние 12 лет и самым молодым итальянским чемпионом в Открытой эре.