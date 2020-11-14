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WTA. Мертенс победила Александрову и стала первой финалисткой турнира в Линце

Теннис
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Матч был тяжелым

WTA. Мертенс победила Александрову и стала первой финалисткой турнира в Линце
UA-Футбол
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Бельгийская теннисистка Элиз Мертенс (WTA №21) вышла в финал турнира в Линце (Австрия). В полуфинальном матче она одолела представительницу России Екатерину Александрову (WTA №33).

Счет встречи 2-1 (2-6; 6-1; 7-5) в пользу победительницы этого матча, в активе которой 7 подач на вылет, 6 использованных брейков, 52% выигранных очков и 11 двойных ошибок. У ее соперницы 3 эйса, 5 использованных брейков, 48% выигранных очков и 3 двойные ошибки.

В финале турнира Мертенс сыграет с победительницей пары Сабаленко / Крейчикова.

Напомним, что ранее Яннек Синнер выиграл турнир в Софии.

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В статье: Элис Мертенс Екатерина Александрова
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