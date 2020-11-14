WTA. Мертенс победила Александрову и стала первой финалисткой турнира в Линце

Бельгийская теннисистка Элиз Мертенс (WTA №21) вышла в финал турнира в Линце (Австрия). В полуфинальном матче она одолела представительницу России Екатерину Александрову (WTA №33).

Счет встречи 2-1 (2-6; 6-1; 7-5) в пользу победительницы этого матча, в активе которой 7 подач на вылет, 6 использованных брейков, 52% выигранных очков и 11 двойных ошибок. У ее соперницы 3 эйса, 5 использованных брейков, 48% выигранных очков и 3 двойные ошибки.

В финале турнира Мертенс сыграет с победительницей пары Сабаленко / Крейчикова.