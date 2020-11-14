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WTA. Соболенко стала второй финалисткой турнира в Линце
Бельгийско-белорусский финал
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA №11) вышла в финал турнира в Линце (Австрия). В полуфинальном матче она одолела представительницу Чехии Барбору Крейчикову (WTA №74).
Счет встречи 2-1 (7-5; 4-6; 6-3) в пользу победительницы встречи, в активе которой 14 подач на вылет, 4 использованных брейки, 9 выигранных подряд очков и 6 двойных ошибок. У ее соперницы 10 эйсов, 3 использованых брейки, 5 выигранных подряд очков и 6 двойных ошибок.
В финальном матче Арина Сабаленко сыграет против бельгийки
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