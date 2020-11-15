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Арина Соболенко: Очень ценю то, что мне дали команда и тренер

Теннис
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Арина Соболенко: Очень ценю то, что мне дали команда и тренер
UA-Футбол
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в финал турнира в Линце (Автсрия). Ее слова цитирует WTA:

О выступлении в Остраве:

Я очень довольна своим уровне и результатами - особенно после того, как в Остраве проигрывала 0:6, 0:4. Я не ожидала, что в итоге все так произойдет, но победа в том матче очень много мне дала. Я сильно изменила подготовку и психологический настрой.

Иногда такие матчи нужны, чтобы мощно добавить. Не могу сказать, что я удивлена ​​нынешним уровнем, но я очень много работала, чтобы на него выйти. Я очень ценю то, что мне дали команда и тренер.

О финале в Линце:

В начале турнира я сказала, что было бы здорово сыграть в финале с Элиз, и так все и получилось. Это здорово, она классная теннисистка. Все наши матчи проходили на отличном уровне, была серьезная борьба, так что я жду с нетерпением.

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В статье: Арина Соболенко
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