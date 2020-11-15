Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арина Соболенко: Очень ценю то, что мне дали команда и тренер
Комментарий белоруски
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в финал турнира в Линце (Автсрия). Ее слова цитирует WTA:
О выступлении в Остраве:
Я очень довольна своим уровне и результатами - особенно после того, как в Остраве проигрывала 0:6, 0:4. Я не ожидала, что в итоге все так произойдет, но победа в том матче очень много мне дала. Я сильно изменила подготовку и психологический настрой.
Иногда такие матчи нужны, чтобы мощно добавить. Не могу сказать, что я удивлена нынешним уровнем, но я очень много работала, чтобы на него выйти. Я очень ценю то, что мне дали команда и тренер.
О финале в Линце:
В начале турнира я сказала, что было бы здорово сыграть в финале с Элиз, и так все и получилось. Это здорово, она классная теннисистка. Все наши матчи проходили на отличном уровне, была серьезная борьба, так что я жду с нетерпением.
Популярное сейчас
- Верес - Волынь. Волынское дерби возвращается, спустя 23 года - прогноз на центральный матч Первой лиги
- Андрей Полунин о матче Германия - Украина: Возникают вопросы по первому тайму к Зинченко
- Поражение Украины, ничья Швейцарии, штрафы Шахтеру и Динамо. Главные новости за 14 ноября
- Два титана и два новичка. Кто сыграет на Итоговом турнире АТР?
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО