  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Элиз Мартинес: Я стараюсь хорошо играть на каждом турнире
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Элиз Мартинес: Я стараюсь хорошо играть на каждом турнире

Теннис
(1 голосов)

Комментарий бельгийки

Элиз Мартинес: Я стараюсь хорошо играть на каждом турнире
UA-Футбол
Новина українською

Бельгийская теннисистка Элиз Мертенс прокомментировала выход в финал турнира в Линце (Австрия). Ее слова цитирует WTA:

"Я стараюсь хорошо играть на каждом турнире и не могу сказать, что сейчас выступаю лучше, чем до локдауна. Я просто стараюсь делать свое дело.

Я очень рада выходу в финал - особенно потому, что это последний турнир сезона. Это добавляет мотивации. Мне удалось получить игровую практику, и я в целом довольна выступлением и тем, что смогла развернуть сложные матчи.

Я люблю проводить матчи, люблю играть в теннис, поэтому после перерыва очень много выступала. Я обожаю теннис, стараюсь прикладывать максимум усилий и все время побеждать. Конечно, это невозможно, но с учетом всех обстоятельств я довольна психологическим настроем" - сказала она.

Комментарий Соболенко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элис Мертенс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...