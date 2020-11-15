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Элиз Мартинес: Я стараюсь хорошо играть на каждом турнире
Комментарий бельгийки
Бельгийская теннисистка Элиз Мертенс прокомментировала выход в финал турнира в Линце (Австрия). Ее слова цитирует WTA:
"Я стараюсь хорошо играть на каждом турнире и не могу сказать, что сейчас выступаю лучше, чем до локдауна. Я просто стараюсь делать свое дело.
Я очень рада выходу в финал - особенно потому, что это последний турнир сезона. Это добавляет мотивации. Мне удалось получить игровую практику, и я в целом довольна выступлением и тем, что смогла развернуть сложные матчи.
Я люблю проводить матчи, люблю играть в теннис, поэтому после перерыва очень много выступала. Я обожаю теннис, стараюсь прикладывать максимум усилий и все время побеждать. Конечно, это невозможно, но с учетом всех обстоятельств я довольна психологическим настроем" - сказала она.
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