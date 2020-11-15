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Доминик Тим: Я постараюсь как можно лучше отдохнуть после Итогового турнира

Теннис
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Комментарий австрийца

Доминик Тим: Я постараюсь как можно лучше отдохнуть после Итогового турнира
UA-Футбол
Новина українською

Австрийский теннисист, третья ракетка планеты Доминик Тим накануне старта на Итоговом турнире прокомментировал свое состояние. Его слова цитирует Tennis Majors:

"В прошлом году я немного приболел и чувствовал себя не лучшим образом. В этом году все прекрасно и психологически, и физически. Например, я, наверное, смог бы прямо на следующей неделе улететь в Австралию.

Но такое долгое пребывание в пузыре тоже немного утомительно. Поэтому я постараюсь как можно лучше отдохнуть после этого турнира. Потому что в Австралии пребывания в карантине тоже может быть длинным" - сказал он.

Напомним, что Доминик Тим уже сегодня сыграет против грека Стефаноса Циципаса. Матч начнется в 16:00 по Киеву.

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В статье: Доминик Тим
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