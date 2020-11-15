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WTA. Соболенко победила Мертенс в финале турнира в Линце и завоевала титул

Теннис
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Белоруска оказалась сильнее

WTA. Соболенко победила Мертенс в финале турнира в Линце и завоевала титул
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA №11) победила в финале турнира в Линце (Австрия). В решающем матче она одолела представительницу Бельгии Элиc Мертенс (WTA №21).

Счет встречи 2-0 (7-5; 6-2) в пользу победительницы матча, в активе которой 3 подачи на вылет, 5 использованных брейков, 57% выигранных очков и 7 двойных ошибок. У ее соперницы 3 эйса, 2 использованых брейки, 43% выигранных очков и 3 двойные ошибки.

Этот титул стал третьим для Соболенко в этом сезоне (февраль - Доха; октябрь - Острава).

В очных встречах Арина увеличила свое преимущество до счета 4-2.

Upper Austria Ladies Linz - International

Линц, Австрия

9-15 ноября

Хард

Призовой фонд: $ 225,500

Финал

Арина Соболенко (WTA №11) - Элис Мертенс (WTA №21)

2 - 0 (7-5; 6-2)

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В статье: Элис Мертенс Арина Соболенко
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