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WTA. Соболенко победила Мертенс в финале турнира в Линце и завоевала титул
Белоруска оказалась сильнее
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA №11) победила в финале турнира в Линце (Австрия). В решающем матче она одолела представительницу Бельгии Элиc Мертенс (WTA №21).
Счет встречи 2-0 (7-5; 6-2) в пользу победительницы матча, в активе которой 3 подачи на вылет, 5 использованных брейков, 57% выигранных очков и 7 двойных ошибок. У ее соперницы 3 эйса, 2 использованых брейки, 43% выигранных очков и 3 двойные ошибки.
Этот титул стал третьим для Соболенко в этом сезоне (февраль - Доха; октябрь - Острава).
В очных встречах Арина увеличила свое преимущество до счета 4-2.
Upper Austria Ladies Linz - International
Линц, Австрия
9-15 ноября
Хард
Призовой фонд: $ 225,500
Финал
Арина Соболенко (WTA №11) - Элис Мертенс (WTA №21)
2 - 0 (7-5; 6-2)
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