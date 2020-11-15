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АТР. Доминик Тим побеждает Циципаса в первом матче Итогового турнира

Теннис
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Австриец показал класс

АТР. Доминик Тим побеждает Циципаса в первом матче Итогового турнира
UA-Футбол
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Австрийский теннисист, третья ракетка мира Доминик Тим победил в первом матче группового этапа Итогового турнира. Он одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса (АТР №6).

Счет встречи 2-1 (7-6; 4-6; 6-3) в пользу победителя матча, в активе которого 9 подач на вылет, 1 использованный брейк, 51% выигранных очков и 2 двойные ошибки. У его соперника 8 эйсов, 1 использованный брейк, 49% выигранных очков и 1 двойная ошибка.

Теннисисты провели матч в Лондоне. Следующий поединок этой группы состоится сегодня, старт в 22:00 по Киеву. Между собой сыграют Рафаэль Надаль (АТР №2) и Андрей Рублев (АТР №8).

Напомним, что ранее Арина Соболенко выиграла турнир в Линце (Австрия).

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В статье: Доминик Тим Стефанос Циципас Итоговый турнир АТР
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