АТР. Доминик Тим побеждает Циципаса в первом матче Итогового турнира

Австрийский теннисист, третья ракетка мира Доминик Тим победил в первом матче группового этапа Итогового турнира. Он одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса (АТР №6).

Счет встречи 2-1 (7-6; 4-6; 6-3) в пользу победителя матча, в активе которого 9 подач на вылет, 1 использованный брейк, 51% выигранных очков и 2 двойные ошибки. У его соперника 8 эйсов, 1 использованный брейк, 49% выигранных очков и 1 двойная ошибка.

Теннисисты провели матч в Лондоне. Следующий поединок этой группы состоится сегодня, старт в 22:00 по Киеву. Между собой сыграют Рафаэль Надаль (АТР №2) и Андрей Рублев (АТР №8).