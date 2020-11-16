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Надаль обыграл Рублева на старте Итогового турнира
Успешный старт для второй ракетки мира
В первом матче группового этапа ATP Finals в Лондоне Рафаэль Надаль в двух сетах огорчил дебютанта турнира Андрея Рублева – 6:3, 6:4.
Надаль в каждом сете сделал по одному брейку, а в геймах на своей подаче не допустил ни одного брейк-поинта.
В активе испанца 2 эйса, 82% выигранных мячей с первой подачи, 14 виннерсов при всего 11 невынужденных ошибках.
Во вторник Рафаэль Надаль сыграет с Домиником Тимом, а Андрей Рублев встретится с действующим победителем Итогового турнира Стефаносом Циципасом.
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