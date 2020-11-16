Надаль обыграл Рублева на старте Итогового турнира

В первом матче группового этапа ATP Finals в Лондоне Рафаэль Надаль в двух сетах огорчил дебютанта турнира Андрея Рублева – 6:3, 6:4.

Надаль в каждом сете сделал по одному брейку, а в геймах на своей подаче не допустил ни одного брейк-поинта.

В активе испанца 2 эйса, 82% выигранных мячей с первой подачи, 14 виннерсов при всего 11 невынужденных ошибках.

Во вторник Рафаэль Надаль сыграет с Домиником Тимом, а Андрей Рублев встретится с действующим победителем Итогового турнира Стефаносом Циципасом.