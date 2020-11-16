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Победы Надаля и Тима в первый день Итогового турнира. ВИДЕО
Обзоры матчей дня на ATP Finals в Лондоне
Рафаэль Надаль в первом туре группового этапа обыграл Андрея Рублева (6:4, 6:4). Во втором матче дня Доминик Тим взял реванш у Стефаноса Циципаса (7:6, 4:6, 6:3) за прошлогоднее поражение в финале.
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