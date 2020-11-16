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Победы Надаля и Тима в первый день Итогового турнира. ВИДЕО

Теннис
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Обзоры матчей дня на ATP Finals в Лондоне

Победы Надаля и Тима в первый день Итогового турнира. ВИДЕО
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Рафаэль Надаль в первом туре группового этапа обыграл Андрея Рублева (6:4, 6:4). Во втором матче дня Доминик Тим взял реванш у Стефаноса Циципаса (7:6, 4:6, 6:3) за прошлогоднее поражение в финале.

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В статье: Рафаэль Надаль Доминик Тим Итоговый турнир АТР
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