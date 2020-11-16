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Марченко выиграл первый матч на челленджере в Италии
Победа для второй ракетки Украины
Илья Марченко в первом раунде турнира ATP Challenger Tour в Ортизеи с призовым фондом € 44,820 в двух сетах разобрался с австрийцем Себастьяном Офнером (7:6, 6:1). Теннисисты провели на корте 1 час и 7 минут.
Первый сет прошел без брейков, а на тайбрейке Марченко на приеме взял на одно очко больше. Во второй партии Илья с двумя брейками быстро повел 5:0 и легко завершил матч в свою пользу.
Следующим соперником Ильи Марченко стал 251-я ракетка мира из Франции Уго Гренье, который в первом круге неожиданно обыграл 7-го сеяного Юрия Родионова (5:7, 6:4, 6:3).
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