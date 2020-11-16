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Джокович с разгромной победы стартовал на Итоговом турнире ATP

Теннис
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Новак выиграл все сеты

Джокович с разгромной победы стартовал на Итоговом турнире ATP
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович успешно стартовал на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В первом матче группы "Токио" Джокович разгромил дебютанта соревнований, аргентинца Диего Шварцмана.

Токио. АТР

Новак Джокович - Диего Шварцман 6:3, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Джокович подал 7 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Шварцман один раз подал навылет, однажды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Итоговый чемпионат АТР 2019 года выиграл грек Стефанос Циципас, который в финале одолел австрийца Доминика Тима со счётом 6:7, 6:2, 7:6. В 2020 году оба теннисиста выступают в группе "Лондон".

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В статье: Новак Джокович Диего Шварцман
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