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Джокович - о матче с Шварцманом: Во второй партии я сыграл шире и был очень доволен собой

Теннис
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Новак доволен своей игрой

Джокович - о матче с Шварцманом: Во второй партии я сыграл шире и был очень доволен собой
Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в стартовом матче Итогового чемпионата АТР в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу серба.

"Начало матча сложилось для меня не очень удачно. Он взял мою подачу уже в третьем гейме, но мне удалось отыграться. Это была равная игра, пока я не сделал брейк при счёте 4:3, завершив в свою пользу первый сет. Во второй партии я сыграл шире и был очень доволен собой", — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.

Джокович в 12-й раз подряд удачно стартует на Итоговом чемпионате АТР. Единственное поражение серба в первом матче турнира случилось ещё в 2007 году, когда он уступил испанцу Давиду Ферреру.

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В статье: Новак Джокович
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