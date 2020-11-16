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Новак Джокович: Уверен, что Шварцман будет играть в Лондоне лучше, чем сегодня
Серб поделился эмоциями от матча
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поддержал дебютанта Итогового чемпионата АТР, аргентинца Диего Шварцмана, которого обыграл в стартовом матче группы "Токио" со счётом 6:3, 6:2.
"В 2007 году, когда я дебютировал на Итоговом турнире в Шанхае, то проиграл все три матча в группе. Формат соревнований построен так, что можно выйти в полуфинал и финал, проиграв один матч. С точки зрения рейтинговых баллов и финансового стимула, тоже отличная мотивация. За каждый выигранный матч здесь можно получить 200 очков, почти столько же, как за титул на турнире категории АТР 250. Так что у Диего ещё много мотивации. Уверен, что он может и будет играть здесь лучше, чем сегодня", — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.
Джокович в 12-й раз подряд удачно стартует на Итоговом чемпионате АТР. Единственное поражение серба в первом матче турнира случилось ещё в 2007 году, когда он уступил испанцу Давиду Ферреру.
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