Свитолина: Мечтаю о путешествиях

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в своём "инстаграме" опубликовала новое фото и поделилась мечтами.

"Мечтаю о путешествиях. Ну а если честно, то я мечтаю об избавлении от залежавшихся жирков без походов в тренажёрный зал", — написала Свитолина.

В комментарии украинская телеведущая Леся Никитюк написала: "Ты не знаешь, что такое жир". Элина ответила: "Уже знаю".