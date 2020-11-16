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Свитолина: Мечтаю о путешествиях
Украинке не хватает свободного времени
Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в своём "инстаграме" опубликовала новое фото и поделилась мечтами.
"Мечтаю о путешествиях. Ну а если честно, то я мечтаю об избавлении от залежавшихся жирков без походов в тренажёрный зал", — написала Свитолина.
В комментарии украинская телеведущая Леся Никитюк написала: "Ты не знаешь, что такое жир". Элина ответила: "Уже знаю".
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