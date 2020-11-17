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Медведев разобрался со Зверевым в первом матче на Итоговом турнире

Теннис
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Россиянин открыл счет победам на ATP Finals

Медведев разобрался со Зверевым в первом матче на Итоговом турнире
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У Александра Зверева в матче с Даниилом Медведевым был шанс взять реванш за недавнее поражение в финале Мастерса в Париже, но немец снова проиграл - на этот раз в двух сетах (3:6, 4:6).

Медведев на пути к первой в карьере победе на Итоговом турнире сделал три брейка при одном неудачном гейме на своей подаче. Также в активе россиянина 4 эйса, 21 виннерс и 74% выигранных мячей с первой подачи.

Свое турнирное положение Александр Зверев в среду попытается исправить в матче с Диего Шварцманом, а Даниил Медведев встретится с Новаком Джоковичем.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в группе Медведева и Зверева Джокович легко обыграл Шварцмана.

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В статье: Александр Зверев Даниил Медведев
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