Медведев разобрался со Зверевым в первом матче на Итоговом турнире

У Александра Зверева в матче с Даниилом Медведевым был шанс взять реванш за недавнее поражение в финале Мастерса в Париже, но немец снова проиграл - на этот раз в двух сетах (3:6, 4:6).

Медведев на пути к первой в карьере победе на Итоговом турнире сделал три брейка при одном неудачном гейме на своей подаче. Также в активе россиянина 4 эйса, 21 виннерс и 74% выигранных мячей с первой подачи.

Свое турнирное положение Александр Зверев в среду попытается исправить в матче с Диего Шварцманом, а Даниил Медведев встретится с Новаком Джоковичем.