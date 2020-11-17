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Победы Джоковича и Медведева во второй день Итогового турнира. ВИДЕО

Теннис
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Обзор матчей дня на ATP Finals

Победы Джоковича и Медведева во второй день Итогового турнира. ВИДЕО
Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович стартовал в Лондоне победой над дебютантом Итогового турнира Диего Шварцманом (6:3, 6:2). Даниил Медведев сделал серьезную заявку на выход в полуфинал после победы над Александром Зверевым (6:3, 6:4).

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В статье: Новак Джокович Даниил Медведев Итоговый турнир АТР
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