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Свитолина – в тройке самых стабильных теннисисток современности

Теннис
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Мощное достижение

Свитолина – в тройке самых стабильных теннисисток современности
Новина українською

Элина Свитолина непрерывно находится в топ-10 рейтинга WTA на протяжении 163 недель, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

По этому показателю украинку опережают только Симона Халеп (336 недель) и Каролина Плишкова (199 недель).

Свитолина четвертый сезон подряд завершила в топ-6 мирового рейтинга. На счету украинки шесть сезонов подряд в топ-20.

В 2020 году Элина Свитолина, несмотря на всего 10 сыгранных турниров, смогла взять два титула. В активе первой ракетки Украины победы на турнирах WTA International в Монтеррее и Страсбурге.

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В статье: Элина Свитолина
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