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Свитолина – в тройке самых стабильных теннисисток современности
Мощное достижение
Элина Свитолина непрерывно находится в топ-10 рейтинга WTA на протяжении 163 недель, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
По этому показателю украинку опережают только Симона Халеп (336 недель) и Каролина Плишкова (199 недель).
Свитолина четвертый сезон подряд завершила в топ-6 мирового рейтинга. На счету украинки шесть сезонов подряд в топ-20.
В 2020 году Элина Свитолина, несмотря на всего 10 сыгранных турниров, смогла взять два титула. В активе первой ракетки Украины победы на турнирах WTA International в Монтеррее и Страсбурге.
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