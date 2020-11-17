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WTA представила лучшие 2020 года. ВИДЕО
Какой сезон – такие и удары
Женская теннисная ассоциация опубликовала подборку претендентов в номинации «Удар года». Здесь представлены розыгрыши при участии Каролины Плишковой, Каролин Возняцки и Магды Линетт.
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