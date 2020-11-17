Надаль: Я категорически против перемен на турнирах Большого шлема

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказал мнение относительно пятисетовых противостояний на турнирах "Большого шлема".

Уже в течение нескольких лет ведутся споры о том, стоит ли мэйджорам перейти на трёхсетовые матчи, как и остальным турнирам элитного мужского тура.

"Я категорически против перемен на турнирах "Большого шлема". Я думаю, что пятисетовые матчи — часть истории нашего вида спорта, не так ли?" — приводит слова Надаля Eurosport.

Главным противником идеи сохранение традиций пятисетовых сражений на четырёх важнейших турнирах АТР является первая ракетка мира Новак Джокович.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в сезоне-2020 стал победителем "Ролан Гаррос" и достиг отметки в 20 выигранных турниров "Большого шлема".