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Новак Джокович: Я сторонник того, чтобы везде был формат трёхсетовых матчей
Новак прокомментировал ситуацию с возможным уменьшением сетов на турнирах серии Большого шлема
Первая ракетка мира Новак Джокович высказался против сохранения традиции играть пятисетовые матчи на турнирах "Большого шлема".
"Я сторонник того, чтобы везде был формат трёхсетовых матчей, хотя, конечно, на турнирах "Большого шлема" всегда играли в пятисетовом формате. Не знаю, есть ли вообще какой-нибудь шанс, что всё изменится? Кажется, что у нас достаточно турниров и матчей в течение года. В теннисе самый длинный сезон из всех видов спорта: мы играем с 1 января по конец ноября.
К сожалению, статистика выглядит шокирующей — средний возраст болельщика большого тенниса — 61 год. Очевидно, что наш вид спорта остался верен традициям слишком долгий промежуток времени. Традиции очень важны, некоторые из них должны остаться с нами, но мы действительно уделили мало внимания идеям новой системы подсчёта рейтинга, нового календаря", — приводит слова Джоковича Eurosport.
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