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Итоговый турнир АТР. Тим в напряженном матче обыграл Надаля
Рафаэль уступил в двух сетах
Австрийский теннисист Доминик Тим одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем на Итоговом турнире АТР в Лондоне.
Итоговый турнир АТР
Доминик Тим - Рафаэль Надаль 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)
Таким образом, Тим выиграл у Надаля в 2020 году 5 тай-брейков из 5.
Доминик может выйти в полуфинал соревнований уже сегодня. Для этого ему необходима победа Стефаноса Циципаса над Андреем Рублёвым.
Поединок продолжался 2 часа и 27 минут. Тим 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. Надаль подал 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 2 взять подачу соперника.
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