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Доминик тим прокомментировал победу над Надалем
Он рассказал за счет чего ему удалось обыграть испанца
Австрийский теннисист Доминик Тим поделился эмоциями от победы в матче группового этапа Итогового турнира АТР с Рафаэлем Надалем. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).
"Позади отличный матч, уровень тенниса был очень высоким с первого до последнего очка. Мне повезло, что выиграл первый сет, уступая со счётом 2:5 на тай-брейке. Здорово сделать такой камбек именно против Рафы.
Сегодня я старался играть на 100 % с первого до последнего очка. В конце первого сета было очень тяжело не терять фокус, но я приложил для этого максимум усилий.
Хочу отметить, что все восемь теннисистов, квалифицировавшихся на Итоговый, находятся в отличной форме, а это значит, что мы увидим ещё немало таких близких матчей. Побеждать будет тот, кто будет действовать лучше в самые решающие моменты матча. Ну и немного удачи.
Матч был на высочайшем уровне. Выделил бы все свои удары, но особенно отмечу подачу. Когда у меня проходит первый мяч, сразу же иду в атаку. Наверное, это важнейший аспект, который помог мне в конце первой партии", — сказал Тим в послематчевом интервью.
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