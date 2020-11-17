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Надаль: Доволен своей игрой и вовсе не расстроен
Рафа похвалил оппонента
Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в матче второго тура группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне. На двух тай-брейках он уступил представителю Австрии Доминику Тиму — 6:7 (7:9), 6:7 (4:7).
"Доминик сыграл потрясающий матч, но и я показывал хороший теннис. Не чувствую расстройства, ведь даже с учётом поражения, у меня было много шансов в первом сете, брейк во второй партии. Я доволен своей игрой. Я думаю, что мои шансы на удачный результат в Лондоне сейчас выше, чем пять дней назад, потому что уровень тенниса постепенно растёт", — цитирует Надаля официальный сайт соревнований.
В заключительном матче группового этапа Надаль сыграет с действующим чемпионом соревнований Стефаносом Циципасом. Для выхода в полуфинал испанцу необходима победа.
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