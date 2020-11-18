Итоговый турнир АТР. Циципас отыграл матч-бол и вырвал победу над Рублевым

Прошлогодний победитель ATP Finals Стефанос Циципас в двухчасовом противостоянии обыграл Андрея Рублева (6:1, 4:6, 7:6) и лишил россиянина шансов на выход в полуфинал.

Первый сет грек забрал с двумя брейками всего за 20 минут, однако во второй партии Рублев при счете 3:3 отыграл двойной брейк-поинт и сравнял счет по сетам после позднего брейка в 10-м гейме.

В решающем сете теннисисты по 6 раз защитили свою подачу. На тайбрейке Рублев на матч-боле сделал двойную ошибку, после чего Циципас взял два мяча подряд и оформил победу.

Стефанос Циципас за путевку в полуфинал в четверг поспорит с Рафаэлем Надалем. Для Андрея Рублева матч третьего тура против Доминика Тима особого значения уже иметь не будет.