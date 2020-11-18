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Итоговый турнир АТР. Циципас отыграл матч-бол и вырвал победу над Рублевым
Драма в Лондоне
Прошлогодний победитель ATP Finals Стефанос Циципас в двухчасовом противостоянии обыграл Андрея Рублева (6:1, 4:6, 7:6) и лишил россиянина шансов на выход в полуфинал.
Первый сет грек забрал с двумя брейками всего за 20 минут, однако во второй партии Рублев при счете 3:3 отыграл двойной брейк-поинт и сравнял счет по сетам после позднего брейка в 10-м гейме.
В решающем сете теннисисты по 6 раз защитили свою подачу. На тайбрейке Рублев на матч-боле сделал двойную ошибку, после чего Циципас взял два мяча подряд и оформил победу.
Стефанос Циципас за путевку в полуфинал в четверг поспорит с Рафаэлем Надалем. Для Андрея Рублева матч третьего тура против Доминика Тима особого значения уже иметь не будет.
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