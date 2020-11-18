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Тим бьет Надаля, а Циципас спасается в матче с Рублевым. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Обзор матчей дня на Итоговом турнире АТР

Тим бьет Надаля, а Циципас спасается в матче с Рублевым. ВИДЕО
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Накануне в Лондоне Доминик Тим во втором туре группового этапа обыграл Рафаэля Надаля (7:6, 7:6), а Стефанос Циципас спас матч-бол в матче с Андреем Рублевым (6:1, 4:6, 7:6) и сохранил шансы на защиту титула.

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В статье: Рафаэль Надаль Доминик Тим Итоговый турнир АТР
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