Тим первым вышел в полуфинал Итогового турнира

Накануне Доминик Тим в двух сетах (7:6, 7:6) обыграл Рафаэля Надаля, а драматичная вечерняя победа Стефаноса Циципаса над Андреем Рублевым (6:1, 4:6, 7:6) позволила австрийцу досрочно застолбить за собой путевку в полуфинал.

Reigning #NittoATPFinals champion [6] @StefTsitsipas saves 1 MP and defeats [7] #Rublev 6-1, 4-6, 7-6(6) in Group London 2020. Rublev double-faulted at 6-5 in TB. #Tsitsipas hit 10 aces, broken once and converts 2 of 9 BPs.



[3] @ThiemDomi advances to SF for 2nd straight year.