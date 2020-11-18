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Тим первым вышел в полуфинал Итогового турнира

Теннис
(1 голосов)

Австриец досрочно решил свои задачи

Тим первым вышел в полуфинал Итогового турнира
Новина українською

Накануне Доминик Тим в двух сетах (7:6, 7:6) обыграл Рафаэля Надаля, а драматичная вечерняя победа Стефаноса Циципаса над Андреем Рублевым (6:1, 4:6, 7:6) позволила австрийцу досрочно застолбить за собой путевку в полуфинал.

Тим второй год подряд выходит из группы на Итоговом турнире. В прошлом году действующий чемпион US Open на групповом раунде обыграл Роджера Федерера и Новака Джоковича.

Доминик Тим в последнем туре групповой стадии ATP Finals в четверг сыграет с Андреем Рублевым, который после двух поражений уже потерял шансы на выход из группы.

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В статье: Доминик Тим Итоговый турнир АТР
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