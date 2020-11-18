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Тим первым вышел в полуфинал Итогового турнира
Австриец досрочно решил свои задачи
Накануне Доминик Тим в двух сетах (7:6, 7:6) обыграл Рафаэля Надаля, а драматичная вечерняя победа Стефаноса Циципаса над Андреем Рублевым (6:1, 4:6, 7:6) позволила австрийцу досрочно застолбить за собой путевку в полуфинал.
Reigning #NittoATPFinals champion [6] @StefTsitsipas saves 1 MP and defeats [7] #Rublev 6-1, 4-6, 7-6(6) in Group London 2020. Rublev double-faulted at 6-5 in TB. #Tsitsipas hit 10 aces, broken once and converts 2 of 9 BPs.— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 17, 2020
[3] @ThiemDomi advances to SF for 2nd straight year.
Тим второй год подряд выходит из группы на Итоговом турнире. В прошлом году действующий чемпион US Open на групповом раунде обыграл Роджера Федерера и Новака Джоковича.
Доминик Тим в последнем туре групповой стадии ATP Finals в четверг сыграет с Андреем Рублевым, который после двух поражений уже потерял шансы на выход из группы.
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