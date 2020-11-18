Марченко без борьбы вышел в четвертьфинал челленджера в Италии

Марченко во втором раунде челленджера в Ортизеи с призовым фондом €44,820 должен был сыграть с Уго Гренье, но его отстранили от турнира по медицинским причинам.

Таким образом, украинец впервые с марта сыграет в четвертьфинале турнира ATP Challenger Tour.

Следующим соперником Марченко в Ортизеи станет Александр Мюллер (Франция, №214 рейтинга АТР) или Джей Кларк (Великобритания, №188 рейтинга АТР).

Илья Марченко в Италии гарантировал себе как минимум 1260 евро призовых и 15 очков в рейтинг АТР.