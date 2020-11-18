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Марченко без борьбы вышел в четвертьфинал челленджера в Италии
У Ильи неожиданно образовался день отдыха
Марченко во втором раунде челленджера в Ортизеи с призовым фондом €44,820 должен был сыграть с Уго Гренье, но его отстранили от турнира по медицинским причинам.
Таким образом, украинец впервые с марта сыграет в четвертьфинале турнира ATP Challenger Tour.
Следующим соперником Марченко в Ортизеи станет Александр Мюллер (Франция, №214 рейтинга АТР) или Джей Кларк (Великобритания, №188 рейтинга АТР).
Илья Марченко в Италии гарантировал себе как минимум 1260 евро призовых и 15 очков в рейтинг АТР.
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Источник:Большой теннис Украины
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